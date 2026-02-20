Dalla neve alle passerelle

Il passaggio dalla neve alle passerelle ha catturato l’attenzione degli appassionati. Durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, molte star dello sport e del fashion si sono incontrate, creando momenti indimenticabili. La neve delle montagne ha fatto da sfondo a sfilate improvvisate e incontri esclusivi, trasformando l’atmosfera olimpica in un mix di sport e tendenze. Questo collegamento tra due mondi ha lasciato tracce nella memoria collettiva, mentre i protagonisti di questa stagione continuano a suscitare interesse. La fine dei giochi si avvicina, ma le storie rimangono vive.

V olti da ricordare. Mentre i Giochi Olimpici di Milano-Cortina si avviano alla conclusione, sono già molti i personaggi e le storie di questo evento entrati nell’immaginario collettivo. Alle Olimpiadi 2026, ad esempio, Eileen Gu si è affermata come l’atleta più glamour e alla moda, sulla neve e non solo. Milano Cortina 2026, la star Eileen Gu zittisce tutti: «Due argenti un fallimento? Idea ridicola» X La campionessa cinese-statunitense, d’altra parte, vantava già un palmarès di tutto rispetto, sia sul fronte dello sport sia su quello del fashion. In attesa di conquistare l’ennesima medaglia, dopo l’argento ottenuto nello sci freestyle qualche giorno fa, alle Olimpiadi 2026 Eileen Gu conquista il titolo di sportiva meglio vestita.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla neve alle passerelle Leggi anche: Dalla palestra di Bellaria alle passerelle: James ha conquistato il cuore della "tigre" Federica Brignone Leggi anche: Dalla sabbia alla neve. Il ritorno alle origini dell’ultramaratoneta This Village So Perfect They Built a Full Replica in China Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il ritorno delle It-bag anni 2000: quali sono i modelli da comprare ora; Freedom! Quando le supermodelle cambiarono la moda; È Teddy Chic, 6 soffici (e tenerissimi) accessori con cui scaldarsi nell’inverno 2026, dalla borsa alle scarpe; Chi è Lucas Braathen, lo sciatore brasiliano che ha vinto una storica medaglia d'oro nel gigante delle Olimpiadi. Carnevale 2026, dalla sfilata paradossale alle acrobazie sulla neve e lo show dei mangiafuoco: gli eventi da non perdereIl Carnevale 2026 si presenta come un mosaico di colori e tradizioni che attraversa l'Italia intera, dalle vette innevate delle Dolomiti fino alle ... msn.com Local Team. . La neve scende ad appena 600-700 metri sulla Lombardia. Forti disagi in Valsassina: sulla SP62 della Valsassina è caos. Istituito un filtraggio dei mezzi sprovvisti di catene. Camion in difficoltà - facebook.com facebook