Dopo aver corso tra le dune del deserto, il maratoneta ha deciso di tornare alle sue radici. Ora si allena sulla neve, riprendendo il suo primo amore e dimostrando che la passione per la corsa estrema non si perde mai, nemmeno con il cambiamento di ambienti.

Da leone del deserto a gatto delle nevi. Un ritorno alle origini per il maratoneta estremo delle lande desolate di tutto il mondo, perché il primo amore non si scorda mai. Il meratese Angelo Rigoni, 80 anni sebbene a vederlo e sentirlo me dimostri almeno una ventina di meno, è uno dei 18mila volontari delle ormai imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, scelto tra oltre 120mila candidati. Non un volontario qualsiasi: intanto perché per età è tra i decani dei volontari, e poi perché è uno sportivo amatoriale d’eccezione. Ha infatti affrontato e portato a termine con successo una decina di ultramaratone estreme in autosufficienza: due 100 Km del Sahara, la 100 km No-Stop, la Ciott Marathon, la 100 km in Senegal, la Sahara race in Giordania di 250 km, due volte la Marathon des sables e la Oman desert marathon. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla sabbia alla neve. Il ritorno alle origini dell’ultramaratoneta

Approfondimenti su Leone Deserto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Leone Deserto

Argomenti discussi: Dalla sabbia alla neve. Il ritorno alle origini dell’ultramaratoneta; Launch Party | Edizione Snowboard; Si spala la tantissima sabbia portata dal mare sul lungomare; Fenomeno raro a Caggiano: la neve si tinge di sabbia.

Freddo e neve sull'Italia, primi fiocchi a MilanoArriva il freddo artico sull'Italia che si prepara al primo weekend dal clima decisamente invernale, con neve anche a bassa quota e temperature in picchiata. La perturbazione proveniente dalla ... ansa.it

Neve oggi in Italia, dalla Sardegna alla Toscana fino al Piemonte e il Vesuvio: le zone imbiancateIl presidente della Toscana, Eugenio Giani, informa sui social che l'allerta gialla per rischio neve su rilievi dell'Appennino, del Casentino e dell'Amiata è stata prorogata fino alle 20 di oggi dalla ... ilmessaggero.it

In montagna i tuoi occhi rischiano il doppio, lo sapevi La neve riflette fino all'80% dei raggi UV, molto più della sabbia o dell'acqua. In quota, inoltre, l’intensità dei raggi UV aumenta del 10-12%. Il risultato Affaticamento oculare e pericolo di abbagliamento c - facebook.com facebook

Mathieu van der Poel doma anche il De Kuil, la neve, il ghiaccio e la sabbia 9 su 9 in questa stagione per lui e 20ª vittoria consecutiva da gennaio 2024 ad oggi #Ciclocross #VanderPoel x.com