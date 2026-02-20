Dale oro nella mass start ad Anterselva Giacomel si ritira dopo un avvio perfetto

Johannes Dale ha vinto la mass start di Anterselva, dopo aver superato le sfide della gara e mantenuto il vantaggio fino alla fine. Il norvegese ha dimostrato grande precisione al tiro e un ritmo costante sulle piste italiane. Durante la competizione, Tommaso Giacomel, che era in testa dopo due poligoni, ha dovuto abbandonare per un problema tecnico alla carabina. La gara si è conclusa con Dale che ha tagliato il traguardo con un margine di sicurezza. La prova si è rivelata molto combattuta fino all'ultimo minuto.

Il norvegese Johannes Dale conquista il titolo olimpico davanti a Lægreid e Fillon Maillet. Sfortuna per Tommaso Giacomel, costretto al ritiro quando era in testa dopo due poligoni. Johannes Dale si prende l'oro nella mass start maschile, ultimo appuntamento individuale del programma olimpico di biathlon ad Anterselva. Il norvegese è impeccabile al poligono e chiude in 39'17"1, costruendo il successo soprattutto nel terzo poligono, dove riesce a staccare definitivamente gli avversari. Alle sue spalle si piazza il connazionale Sturla Lægreid (0-0-1-0), staccato di 10"5, che conquista così la quinta medaglia a Milano Cortina 2026. Biathlon mass start maschile, le medaglie Oro per Dale, argento Laegried e bronzo per Fillon Maillet, poteva esserci anche Tommaso Giacomel fra i primi, la sua gara era iniziata benissimo ma poi un ma ... Biathlon - mass start U Davanti Jacquelin spinge di brutto e guadagna, arrivando al secondo poligono da solo Giacomel è nel gruppetto che lo segue a distanza con tre norvegesi: Lagreid, Christiansen e Dale.