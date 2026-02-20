Tommaso Giacomel, leader della mass start uomini di biathlon, ha dovuto interrompere la gara a causa di un malore improvviso. La sua giornata di successo si è trasformata in una delusione quando, dopo aver condotto la competizione, ha deciso di ritirarsi per motivi di salute. Giacomel, che aveva mostrato grande determinazione, si è fermato poco prima del traguardo, lasciando i suoi tifosi senza la possibilità di vedere il risultato finale. La sua condizione ha richiesto immediato intervento medico.

Grandissima beffa per Tommaso Giacomel, italiano tra i più attesi nella mass start uomini di biathlon. L’azzurro – argento nella staffetta mista – era primo dopo il secondo poligono, chiuso con zero errori come quello iniziale, ma ha accusato un problema allo stomaco e si è fermato proprio quando iniziava già a pensare a una possibile medaglia. In tanti inizialmente si chiedevano come mai Giacomel avesse perso così tante posizioni in pochissimo tempo: l’azzurro da primo è finito decimo, staccatissimo dal gruppo di testa. Poi il segnale ai tecnici, con il biatleta azzurro che si è fermato e si è ri t irato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giacomel, che sfortuna: era primo nella mass start, poi il ritiro per un malore

