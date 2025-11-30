Nel cast dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 “c’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi”. Lo spiega C arlo Conti, in studio al Tg1, dopo aver lanciato la lista dei trenta artisti che saranno in gara all’Ariston nel 2026. Una selezione frutto di un lungo lavoro: “Ringrazio le case discografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà” con trecento proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì”. Il direttore artistico si augura che si tratti di un cast “fortunato come lo scorso anno, spero di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo, si ascolteranno e riempiranno le classifiche”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanremo 2026, Conti annuncia i 30 cantanti: da Raf e Masini a Patty Pravo e Arisa, sarà un Festival nazional-pop (video)