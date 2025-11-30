Sanremo 2026 dal debutto di Paradiso ai ritorni di Renga e Patty Pravo
Trenta voci, trenta storie, trenta modi diversi di interpretare la musica. Dalla ‘cucina’ sanremese di Carlo Conti esce un ‘piatto’ che, tra ritorni eccellenti, attesi debutti e sfide generazionali, appare votato a soddisfare trasversalmente i gusti del pubblico e le esigenze del mercato discografico. A saltare subito all’occhio è l’esordio di Tommaso Paradiso. Il suo nome, a lungo atteso dai fan e non solo, fa adesso la sua apparizione a Sanremo, portandosi dietro le grandi aspettative degli amanti dell’indie-pop di scuola romana, a cui il palco dell’Ariston ha già regalato tante soddisfazioni negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
