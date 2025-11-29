Volo salvavita da Roma a Bari con mezzo dell' Aeronautica | trasportato paziente di 50 anni
Un trasporto sanitario è stato effettuato questa mattina dall'aeroporto di Roma Ciampino verso lo scalo di Bari Palese. A bordo di un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa vi era una ambulanza con a bordo un uomo di 50 anni.La richiesta di assistenza è giunta dalla Prefettura di Roma. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VOLO SALVAVITA PER UN BIMBO DI UN ANNO, INTERVENTO D'URGENZA DELL'AERONAUTICA MILITARE DA LAMEZIA TERME A ROMA Trasferito nella notte con un Gulfstream G-650A del 31° Stormo, il piccolo paziente è ora affidato alle cure specialist - facebook.com Vai su Facebook
#Enac sostiene progetto #SalvAli di #FlyingAngelsFoundation che organizza voli salvavita per la cura di bambini gravemente malati. DG D'Orsogna: "Un volo può fare la differenza e donare possibilità di guarigione". Per aderire a campagna e raccolta fondi: s Vai su X
Volo salvavita da Roma a Bari con mezzo dell'Aeronautica: trasportato paziente di 50 anni - L'uomo, causa delle particolari condizioni di salute, ha viaggiato assistito da uno speciale macchinario sanitario all'interno dell'ambulanza ... baritoday.it scrive
Volo salvavita per un bimbo di un anno: trasportato d’urgenza da Bari a Ciampino con un C-27J - Il piccolo paziente di poco più di un anno di vita è stato trasportato con un velivolo C- Da lagazzettadelmezzogiorno.it
In volo da Bari a Roma per salvare bimba di 13 mesi: è il secondo in pochi giorni - Una bambina di 13 mesi, in pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza con un volo sanitario dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Roma Ciampino. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it