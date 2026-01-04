I ragazzi della Terza D nell’inferno di Crans-Montana | Francesca Sofia Leonardo e Kean i liceali del Virgilio ustionati nella strage

Una mattina di emergenza a Crans-Montana ha coinvolto alcuni liceali italiani, tra cui Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, rimasti vittime di un incidente. Sofia, sedicenne, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Questo evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulle conseguenze di tali tragedie, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di prevenzione.

Milano – S ofia, sedici anni, atterra all'ospedale Niguarda di Milano con un elicottero del 118 valdostano verso le 14.30 di ieri, mentre i genitori e il fratello la seguono in auto da Losanna; due ore dopo la raggiungerà la sua migliore amica Francesca. Dall'ospedale di Zurigo: s'è riaperto quasi subito il ponte aereo che doveva restare sospeso fino a martedì, perché gli ultimi cinque dei 13 feriti italiani nell'elenco ufficiale della Farnesina erano considerati "non trasportabili" dalle autorità elvetiche. Ma la situazione degli ospedali svizzeri travolti dall'incendio di Crans-Montana, col suo bollettino da bombardamento (quaranta morti e 121 ustionati in un Paese che ha una sola burn unit specialistica a Zurigo), è tale che appena si materializzano le condizioni per un trasferimento si parte.

