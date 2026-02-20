Dal carro allegorico a Goya | al Carnevale di Sciacca la cultura è a prezzo simbolico

Il Carnevale di Sciacca ha deciso di unire festa e cultura, e questa scelta nasce dall’esigenza di valorizzare entrambi gli aspetti. Ora, con soli 2 euro in più sul biglietto per le sfilate dei carri allegorici, si può accedere anche alla mostra dedicata a Francisco Goya al teatro Popolare Samonà. I visitatori avranno così l’opportunità di scoprire l’arte del celebre pittore spagnolo mentre assistono alle colorate sfilate. Questa iniziativa mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a promuovere la cultura locale.

Con 2 euro in più sul biglietto per le sfilate dei carri allegorici sarà possibile visitare anche la mostra dedicata a Francisco Goya al teatro Popolare Samonà. È l’iniziativa che unisce il Carnevale di Sciacca a uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della stagione espositiva. L’accordo nasce dall’intesa tra Mediterranea Arte, società promotrice dell’esposizione e del progetto di valorizzazione del Samonà come polo espositivo della Sicilia occidentale, e Futuris, affidataria dell’organizzazione del Carnevale. Ai varchi d’ingresso alle sfilate sarà possibile acquistare, con un’integrazione di 2 euro, il ticket valido anche per la mostra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

