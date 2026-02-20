Dal carro allegorico a Goya | al Carnevale di Sciacca la cultura è a prezzo simbolico

Il Carnevale di Sciacca ha deciso di unire festa e cultura, e questa scelta nasce dall’esigenza di valorizzare entrambi gli aspetti. Ora, con soli 2 euro in più sul biglietto per le sfilate dei carri allegorici, si può accedere anche alla mostra dedicata a Francisco Goya al teatro Popolare Samonà. I visitatori avranno così l’opportunità di scoprire l’arte del celebre pittore spagnolo mentre assistono alle colorate sfilate. Questa iniziativa mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a promuovere la cultura locale.

Con 2 euro in più sul biglietto per le sfilate dei carri allegorici sarà possibile visitare anche la mostra dedicata a Francisco Goya al teatro Popolare Samonà. È l’iniziativa che unisce il Carnevale di Sciacca a uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della stagione espositiva. L’accordo nasce dall’intesa tra Mediterranea Arte, società promotrice dell’esposizione e del progetto di valorizzazione del Samonà come polo espositivo della Sicilia occidentale, e Futuris, affidataria dell’organizzazione del Carnevale. Ai varchi d’ingresso alle sfilate sarà possibile acquistare, con un’integrazione di 2 euro, il ticket valido anche per la mostra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Il carro allegorico di Carnevale cede e ferisce una bambina e due uomini Leggi anche: Sarno, paura durante la sfilata di Carnevale: crolla una figura di un carro allegorico sulla folla toda gioia toda allergia destinazione Bahia vi aspettiamo al carnevale di sciacca il 14-15-20-21-22 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Svizzera, esplosione sul carro allegorico alla sfilata del Carnevale di Bagnes: 8 feriti, uno grave; I carri allegorici tornano a Pellestrina giovedì 12 febbraio; Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO; Martedì grasso: gran finale con i carri allegorici a Conegliano, Treviso e Cornuda. A Lauro tutto pronto per la Nave dell’Amore: martedì arriva il carro allegoricoLAURO- La nave dell’amore. Il martedì grasso di Lauro sarà scandito dal Carro Allegorico organizzato dall’associazione Marem, che sfilera’ nelle strade del comune del Vallo di Lauro. Un evento per t ... irpinianews.it Loano, bufera sul CarnevaLöa: Quel carro è razzistaUna turista accusa la scenografia di C'era una volta l'Africa. Il sindaco Lettieri: Nessuna finalità discriminatoria, razzista o di incitamento all’odio ... ilsecoloxix.it A Sciacca il Carnevale non arriva all’improvviso. Si sente prima. Nel rumore dei capannoni che si riempiono di vita, nelle mani sporche di cartapesta, nelle conversazioni che iniziano con “Quest’anno il carro parlerà di…”. È come se la città iniziasse a respirar - facebook.com facebook