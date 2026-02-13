Ancora violenza nel carcere Don Bosco | Agente strangolato e percosso

Ancora violenza nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un agente è stato strangolato e percosso da un detenuto di origine nordafricana durante un controllo nel reparto giudiziario. La Uil Polizia Penitenziaria denuncia che l'aggressione, avvenuta ieri pomeriggio, è stata motivata dalla resistenza dell'uomo durante un’ispezione di routine, e rappresenta l’ultimo episodio di una serie di incidenti che si ripetono nel penitenziario.

Uil Polizia Penitenziaria riferisce di un'aggressione ai danni di un operatore, intervenuto per bloccare il passaggio di un oggetto da un detenuto di una cella a un altro di un'altra cella Secondo quanto riferito nella nota del sindacato, ieri 12 febbraio, il fatto è successo al rientro dall'infermeria verso le 21.30 del giorno precedente, "dopo che il detenuto era stato visitato per uno svenimento o presunto tale. L'agente aveva notato che costui possedeva un oggetto contundente tra le mani, con l'intenzione di passarlo a un altro detenuto ubicato in un'altra camera detentiva.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nella serata di domenica 28 dicembre, nel carcere di Marassi, un detenuto sotto osservazione psichiatrica ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, ferendolo gravemente all’occhio.

Un altro episodio di violenza si è verificato presso il carcere minorile dell’Aquila, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito.

