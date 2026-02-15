Vallecrosia dal 16 febbraio al via lavori finitura marciapiedi e piazzette in via Don Bosco

Il Comune di Vallecrosia ha deciso di iniziare il lavori di rifinitura di marciapiedi e piazzette in via Don Bosco a partire da lunedì 16 febbraio 2026, dopo mesi di attese e segnalazioni dei residenti. La scelta di intervenire in questa strada deriva dalla necessità di migliorare la sicurezza e la qualità della passeggiata quotidiana dei cittadini, che spesso si sono lamentati delle strutture sconnesse e poco pratiche. I lavori coinvolgeranno anche alcune aree adiacenti, con l’obiettivo di rendere più agevole il passaggio pedonale e valorizzare l’aspetto estetico della zona.

Vallecrosia: Via Don Bosco a Nuovo Splendore, un Cantiere tra Pazienza e Scelte Mirate. Da lunedì 16 febbraio 2026, Vallecrosia avvierà i lavori di rifinitura di marciapiedi e piazzette in via Don Bosco, un intervento atteso da tempo dai residenti. La decisione, maturata dopo una revisione dei materiali inizialmente previsti, mira a garantire un risultato duraturo e di qualità, rispondendo alle esigenze della comunità locale. Un Progetto Riveduto: Ascoltare i Cittadini per un Risultato Migliore. L'amministrazione comunale di Vallecrosia si appresta a completare una fase importante di riqualificazione urbana in via Don Bosco.