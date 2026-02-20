Dai 300 euro per il taxi ai 50 a piedi | ecco il business dei migranti
Un’operazione italo-francese ha smascherato un giro di favori per l’immigrazione clandestina lungo il confine occidentale dell’Italia. Si è scoperto che alcuni migranti pagavano fino a 300 euro per i taxi che li portavano oltre confine, mentre altri preferivano camminare a piedi, affrontando percorsi spesso rischiosi. Le indagini hanno portato alla luce un sistema che muove ingenti somme di denaro. Questa rete si è dimostrata molto attiva negli ultimi mesi, con più persone coinvolte di quanto si pensasse in precedenza.
Nei giorni scorsi è stata svolta un’ operazione congiunta italo-francese contro il favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina sul confine occidentale dell’Italia. Gli investigatori della Polizia di Stato italiana e della Police Nationale francese hanno dato esecuzione a provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità Giudiziarie italiana e francese, nei confronti di 15 destinatari, a vario titolo indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 9 dei quali sono stati localizzati in Italia e 6 in Francia. L’operazione si inserisce nella cornice più ampia di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza, che ha riguardato molteplici indagati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
