300 euro per il viaggio in taxi 50 a piedi | il business dei migranti a Ventimiglia

Il gruppo Uro ha arrestato quattordici persone a Ventimiglia, dopo aver scoperto un giro di soldi illegali legato ai migranti. La causa risale a un’attività di traffico di denaro tra Italia e Francia, con costi che arrivano fino a 300 euro per il viaggio in taxi e 50 euro per spostarsi a piedi. La polizia ha intercettato i pagamenti e le rotte di chi aiuta i migranti a attraversare il confine. La operazione ha portato alla luce un vero e proprio business clandestino.

È culminata con quattordici arresti la prima azione operativa di Uro, il gruppo di lavoro misto attivato a Ventimiglia nel febbraio 2025 e composto da poliziotti italiani e francesi. L'operazione congiunta ha portato all'esecuzione di quattordici misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nove dei destinatari dei provvedimenti restrittivi sono stati localizzati in Italia – tra le province di Imperia, Torino e L'Aquila -, gli altri sei in Francia, nelle provincie di Marsiglia, Nantes e Nizza. La rete in tutta Europa per gli spostamenti illegali.