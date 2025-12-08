Business dei migranti ecco quanto costa venire in Italia | il tariffario dei trafficanti

Il traffico di esseri umani, oggi, è diventato qualcosa più che un semplice business. Cresciuto a dismisura negli ultimi anni, si è tramutato in una gigantesca industria globale, che movimenta miliardi di euro e occupa centinaia di migliaia di persone in diversi continenti. E come ogni big industry che si rispetti, vende un «prodotto» - viaggi illegali verso l'Europa e sopratutto verso l'Italia, nel nostro caso - che hanno un prezzo. Come abbiamo visto già nell'inchiesta pubblicata ieri su queste pagine, ormai i social sono il principale strumento attraverso il quale scafisti, trafficanti, facilitatori e quelli che in gergo tecnico si chiamano smuggler (ovvero coloro che concretamente introducono illegalmente migranti entro i confini di uno Stato) reperiscono clienti e vendono i propri servizi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

