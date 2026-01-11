Iman rende omaggio a David Bowie nel decimo anniversario della sua morte

Per celebrare il decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, Iman ha deciso di rendere omaggio al marito con un nuovo tatuaggio. Un gesto che riflette il profondo legame tra i due e la volontà di mantenere vivo il ricordo di Bowie, icona della musica e della cultura. Questa dedica personale si inserisce nel percorso di memoria e riconoscenza verso un artista che ha segnato un'epoca.

Iman ha onorato la memoria di suo marito, David Bowie, con un nuovo tatuaggio, in occasione del decimo anniversario della sua morte. La modella e icona di stile ha condiviso un post su Instagram in cui lo mostrava, descrivendolo come un tributo duraturo al musicista, scomparso nel 2016 all’età di sessantanove anni. Pubblicando un video del processo di tatuaggio sul suo braccio, Iman ha scritto nella didascalia: «10 gennaio. Il dolore non è scomparso. ha lasciato al suo posto un segno d’amore permanente», aggiungendo l’hashtag #BowieForever. Il cantautore britannico è scomparso il 10 gennaio 2016. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Iman rende omaggio a David Bowie nel decimo anniversario della sua morte Leggi anche: Il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica rende omaggio al musicista Carlo Brighi nel 110° anniversario della morte Leggi anche: Dieci anni senza David Bowie. Il matrimonio con Iman a Firenze, la prima esibizione in Italia a Monsummano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iman rende omaggio a David Bowie nel decimo anniversario della sua morte - Iman ha onorato la memoria di suo marito, David Bowie, con un nuovo tatuaggio, in occasione del decimo anniversario della sua morte. msn.com

Stando a quanto riferito dall'insider Daniel RPK, i protagonisti della serie #Champions per Disney+ saranno Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Joe Locke (Billy Maximoff/Wiccan), Dominique Thorne (Riri Williams/Ironheart) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.