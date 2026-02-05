Re Carlo III ha deciso di parlare pubblicamente della sua battaglia contro il tumore, lo stesso giorno in cui anche Kate Middleton ha condiviso la sua esperienza. Buckingham Palace ha diffuso i messaggi per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro, attirando l’attenzione di tutti.

D ue messaggi importanti, quelli di Kate Middleton e di re Carlo III, diffusi ieri da Buckingham Palace in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. La principessa, in remissione dal gennaio 2025 da un tumore non specificato, che le era stato diagnosticato l’anno precedente, ha parlato degli inevitabili «momenti di paura e spossatezza» attraversati durante le cure, ma anche dei gesti di gentilezza e dei legami inaspettati con persone incontrate nel suo percorso, che si sono rivelati importanti per la sua stessa ripresa. Kate Middleton in Galles conquista tutti col cappotto “optical” (e lancia una sfida a Meghan Markle) X Il pensiero di Kate Middleton verso chi sostiene i malati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anche re Carlo III, come la principessa Kate Middleton, ha colto l’occasione per parlare della propria esperienza nella lotta contro un tumore

Kate Middleton ha compiuto 44 anni, un'occasione che ha preferito vivere in modo riservato, lontano dall'attenzione pubblica.

Il 9 gennaio 2026, Kate Middleton ha compiuto 44 anni.

