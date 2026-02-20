da rolla a paganini e un poema sinfonico firmato mariano speranza

Mariano Speranza ha scritto un poema sinfonico che collega Rolla a Paganini, creando un ponte tra due grandi musicisti. La Camerata Ducale eseguirà due concerti alla Sala Verdi del Conservatorio il 25 febbraio. Il primo alle 17, dedicato alle atmosfere di Rolla, il secondo alle 20, con un focus su Paganini. Il doppio appuntamento mette in luce il legame tra maestro e allievo attraverso le composizioni e le interpretazioni dal vivo. L’evento attirerà appassionati e curiosi di musica classica. Entrambe le serate sono aperte al pubblico.

’Maestro e allievo’ è il filo conduttore di un doppio appuntamento che vedrà protagonista la Camerata Ducale alla Sala Verdi del Conservatorio, con due concerti il 25 febbraio, pomeridiano alle ore 17 e serale alle 20.45 con la direzione e con il violino solista di Guido Rimonda (in foto). Il programma è incentrato su Alessandro Rolla e Niccolò Paganini, interpreti della tradizione violinistica italiana e figure chiave nella trasmissione del linguaggio strumentale e del virtuosismo europeo. L’esecuzione è affidata alla Camerata Ducale, orchestra fondata per la valorizzazione dell’opera di Giovan Battista Viotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

