Calciomercato Milan Paganini | Vlahovic per giugno? Notizia da non escludere Ecco perché…

Durante la trasmissione 'Maracanà' su TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha commentato le voci di mercato riguardanti Dusan Vlahovic, ipotizzando un possibile trasferimento al Milan a giugno. Paganini ha sottolineato che, sebbene non ci siano conferme ufficiali, questa trattativa non può essere del tutto esclusa, evidenziando i motivi e le dinamiche di un potenziale trasferimento per il prossimo calciomercato estivo.

Il giornalista Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' ha parlato della voce su Vlahovic chiuso dal Milan in vista di giugno. Ecco il suo commento a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

