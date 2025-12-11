Occhi novi | da Gero Miceli poema visivo e atto d' amore alla lingua siciliana

“Occhi novi” è un film indipendente di Gero Miceli che combina poesia, spiritualità e tradizione siciliana, creando un’esperienza cinematografica originale e coinvolgente. Questo progetto rappresenta un atto d’amore verso la lingua siciliana, offrendo uno sguardo profondo e innovativo sulla cultura e l’identità dell’isola attraverso un’opera visiva e poetica.

Nel panorama del cinema indipendente arriva "Occhi novi", opera scritta e diretta dal poeta e regista Gero Miceli di Grotte, che unisce poesia, spiritualità e tradizione siciliana in un'esperienza cinematografica unica nel suo genere e che sorprende per la sua scelta radicale e affascinante.

"Occhi novi": da Gero Miceli poema visivo e atto d'amore alla lingua siciliana - Il poeta: "Una lingua viva, patrimonio identitario, densa, capace di esprimere con grande dignità, delicatezza e potenza il divino e l'umano"