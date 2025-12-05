Malattie rare | Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi

Pisa, 5 dicembre 2025 – C’è anche un progetto dell’Università di Pisa tra i tre finanziati in Toscana nell’ambito del bando congiunto Fondazione Telethon–Fondazione Cariplo, che nella sua quarta edizione ha destinato 3,6 milioni di euro a 26 nuovi progetti di ricerca dedicati a far luce sulle aree ancora inesplorate del genoma umano, potenzialmente coinvolte nelle malattie rare. Il gruppo guidato da Massimiliano Andreazzoli, professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, è tra i vincitori del bando con il progetto “Studio dei meccanismi di PRR12 nella sindrome neuro-oculare: modelli sperimentali e prospettive terapeutiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malattie rare: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi

