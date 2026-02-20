Da Ribera alle Olimpiadi di Milano Cortina | la storia di Francesco volontario per l' organizzazione dell' evento

Francesco, volontario di Ribera, partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina per aiutare nella gestione degli eventi. La sua passione per lo sport e il desiderio di contribuire lo hanno spinto a dedicare tempo e energie alla manifestazione. Durante i preparativi, ha assistito all’allestimento delle piste e coordinato i partecipanti stranieri. La sua presenza rappresenta un esempio di impegno civico e di volontariato. La sua storia si intreccia con quella di altri giovani italiani che vivono questa esperienza sul campo.

Ventidue anni, prossimo alla laurea, è stato al palaghiaccio di Santa Giulia durante le gare di hockey su ghiaccio maschile e femminile Mentre i riflettori internazionali sono tutti puntati sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina per le ultime giornate, tra i volontari impegnati nell'organizzazione c'è anche un giovane della provincia di Agrigento. Francesco Lupo, 22 anni, originario di Ribera, sta prestando servizio al palaghiaccio di Santa Giulia dove si svolgono le gare di hockey su ghiaccio sia maschile che femminile. Un'esperienza intensa, vissuta dietro le quinte di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.