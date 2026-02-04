I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono già sotto accusa. Il New York Times critica l’organizzazione, anche prima della cerimonia di apertura. La stampa internazionale mette in discussione la preparazione e le scelte fatte finora. La tensione cresce mentre gli atleti e gli organizzatori si preparano all’evento.

Ancora non c’è stata la cerimonia di apertura, ma i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono stati già bocciati. Almeno dal New York Times e in particolare dal corrispondente Jason Horowitz, autore di un pezzo ironicamente titolato: «Trekking tra le sedi dei Giochi Invernali in Italia? Meglio non avere fretta». Al centro dell’articolo le enormi distanze tra le sedi di gara, che si trovano «a centinaia di chilometri l’una dall’altra». E «anche quelle apparentemente più vicine sono separate da strade di montagna tortuose e ghiacciate e da vaste valli», osserva Horowitz, che forse per aggiungere un po’ di colore al pezzo racconta di essere stato soccorso da un atleta di curling su una strada ghiacciata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il New York Times boccia l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Il New York Times attacca duramente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, definendole un vero e proprio incubo logistico.

I ritardi nei lavori dell'Arena di Santa Giulia, che ospiterà le gare di hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina, sono stati oggetto di attenzione internazionale, con un articolo sul New York Times.

