LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | Deromedis punta al podio sulla pista più breve del circuito
Benvenuti alla diretta live da Arosa, Svizzera, per la terza tappa della Coppa del Mondo di Ski Cross 2025-2026. Seguite con noi le gare maschili e femminili, con l’atleta Deromedis in cerca di un piazzamento sul podio sulla pista più breve del circuito. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle nevi di Arosa (Svizzera), la terza prova della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026. Siamo giunti alla terza prova di stagione, e il leader di Coppa del Mondo è azzurro. Simone Deromedis ha conquistato una vittoria ed un preziosissimo secondo posto sulle nevi francesi di Val Thorens, in casa di numerosi rivali, ed è uscito forte del pettorale giallo. Ecco che sulla pista facile di Arosa, dove conta far scorrere gli sci e creare velocità per avere dalla nostra la track position, posizione in pista. Oasport.it
