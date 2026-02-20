Da ‘Lost In Translation’ a ‘Rental Family’ | Tokyo come specchio dell’anima

La filosofia giapponese Kintsugi, che valorizza le cicatrici e le crepe, si riflette nei film come ‘Lost In Translation’ e ‘Rental Family’. Questi lavori mostrano Tokyo come uno specchio dell’anima, evidenziando le ferite invisibili dei personaggi. La città diventa un palco dove si svelano emozioni profonde, spesso nascoste dietro la modernità e il caos urbano. Questa visione si traduce in immagini che colpiscono per semplicità e realismo. Tokyo si presenta così come un luogo di incontri e di introspezione.

Nella cultura giapponese vige la cosiddetta filosofia Kintsugi. Una filosofia secondo la quale le cicatrici o le crepe non vanno nascoste. Nell'epoca in cui viviamo, quella dei social media, le imperfezioni sono considerate dei veri e propri taboo, in un delirio nevrotico collettivo per la perfezione estetica. Il cinema nel tempo ha raccontato con maestria la cultura asiatica, che piove miracolosa sulle vite dei personaggi più soli o feriti. Lost in Translation (2003), diretto da Sofia Coppola, e Rental Family, il nuovissimo film diretto da Hikari quest'anno, ci danno l'occasione di scoprire come riesca la città di Tokyo ad insegnare all'uomo la preziosità del dolore e dell'apertura all'altro.