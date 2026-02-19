‘Rental Family – Nelle Vite degli Altri’ | in sala il film migliore dell’anno

Rental Family – Nelle Vite degli Altri, il film Searchlight Pictures diretto da HIKARI e interpretato da Brendan Fraser, da oggi 19 febbraio, nelle sale italiane. Il film, presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival a settembre del 2025, ha messo d’accordo critica e pubblico, venendo definito “il film migliore dell’anno”. Vediamo insieme la trama completa e il trailer ufficiale. Un racconto dell’anima direttamente da Tokyo. Ambientato nella Tokyo dei giorni nostri, Rental Family – Nelle Vite degli Altri segue le vicende di un attore americano, interpretato da Brendan Fraser. L’attore fa fatica a trovare uno scopo nella vita fino a quando non ottiene un lavoro insolito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

