Un ex volontario di Prato è stato condannato per abusi sessuali su donne disabili, in episodi avvenuti tra novembre e dicembre 2024. L’indagine ha portato alla condanna, evidenziando la gravità dei fatti. La vicenda si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sulla tutela delle persone vulnerabili e sul rispetto dei loro diritti. Ulteriori dettagli sono riportati nell'articolo pubblicato da Firenze Post.

PRATO – Un uomo di 69 anni, ex volontario di un’associazione di Prato con l’incarico di trasportare persone disabili dalle loro abitazioni sino a scuola o nei centri diurni, è stato condannato a 8 anni di reclusione. L’accusa: violenza sessuale aggravata ai danni di tre donne disabili, una delle quali minorenne. La sentenza è stata emessa dal gip di Prato al termine di un processo con giudizio abbreviato.I fatti risalgono al periodo compreso tra novembre e dicembre 2024. Le indagini, coordinate dalla procura pratese, e condotte da squadra mobile e polizia municipale di Prato, erano partite dopo che alcune fototrappole ambientali, installate per contrastare l’abbandono dei rifiuti, avevano ripreso due episodi di abuso avvenuti in strade isolate mentre l’ex volontario era in servizio presso l’associazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: abusi sessuali su donne disabili, condannato ex volontario

