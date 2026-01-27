Edificio a rischio crollo | sequestro per abusi e omissione di lavori

Un edificio in via Condotto a Grottaminarda è stato posto sotto sequestro preventivo a causa di abusi e omissione di lavori. L’intervento, coordinato dalla Procura di Benevento e condotto dai Carabinieri Forestale di Mirabella Eclano, mira a tutelare la sicurezza e prevenire potenziali crolli. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in casi di rischio strutturale e di rispetto delle norme edilizie.

Tempo di lettura: 2 minuti In data 22.01.2026, all’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura di Benevento ed avente ad oggetto un edificio sito in Grottaminarda alla via Condotto. Le attività svolte dalla P.G. operante consentivano di accertare il fumus de i reati di abuso edilizio con esecuzione di lavori in assenza di un titolo abilitativo efficace, violazione della normativa antisismica ed omissione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato e alla rimozione del pericolo di rovina e di crollo, nonostante le ordinanze emesse dal Comune di Grottaminarda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Edificio a rischio crollo: sequestro per abusi e omissione di lavori Approfondimenti su Benevento Procura Edificio a rischio crollo, il sindaco ordina i lavori dopo il blitz dei vigili del fuoco A San Felice a Cancello, il sindaco Emilio Nuzzo ha ordinato interventi di messa in sicurezza per un edificio in via Ara di Diana, ritenuto a rischio crollo. Ponte del Paradosso a rischio crollo, parte l'iter per i lavori al muro È stato avviato l'iter per i lavori di consolidamento del muro del Ponte del Paradosso, a rischio crollo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Benevento Procura Argomenti discussi: Zurigo: brucia edificio storico loggia massonica, rischio crollo; Palazzo Formento a rischio crollo, l'Ordine degli Architetti al Comune: Va acquistato e recuperato; Fabbricato a rischio crollo sulla Domitiana: scatta l’ordinanza di sgombero. Stop anche ad un bar; Morlupo, crolla palazzina abbandonata: nessun ferito. L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: Rischio crollo imminente anche per edifici storiciNella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci ... fanpage.it Crollo di un edificio a Casoria: tragedia sfiorata, massima attenzione alla sicurezza e alla prevenzioneNella mattinata di venerdì 23 gennaio 2026, un edificio residenziale di via Cavour a Casoria (NA) è crollato dopo essere stato preventivamente evacuato dalle ... napolivillage.com Un incendio ha gravemente danneggiato uno storico edificio del centro di Zurigo, sede di una loggia massonica, che ora è a forte rischio di crollo. x.com Quell'edificio è stato realizzato su una fognatura principale ed è a forte rischio idrogeologico. Il crollo del muro di contenimento il primo segnale TARQUINIA - Attimi di paura a Tarquinia. Alle 5 circa di oggi, lunedì 26 gennaio, si è verificato un crollo in via della - facebook.com facebook

