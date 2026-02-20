Da bici lanciata contro poliziotti ad aiuto concreto | Ado riceve

A Ferrara, un episodio di vandalismo si trasforma in gesto di solidarietà. Dopo aver lanciato una bicicletta contro i poliziotti durante un tentativo di resistenza, un cittadino ha deciso di donarla alla Fondazione Ado. La bicicletta, simbolo di un momento difficile, sarà ora utilizzata per aiutare i giovani in difficoltà. La comunità locale si impegna a trasformare un gesto negativo in un’opportunità di supporto. La donazione è arrivata questa settimana.

Da gesto di inciviltà a solidarietà: una bicicletta donata ad Ado dopo l'atto vandalico a Ferrara. Un inusuale atto di solidarietà si è compiuto a Ferrara, dove una bicicletta, utilizzata durante un episodio di resistenza all'arresto e scagliata contro agenti della polizia locale, è stata donata alla Fondazione Ado. L'incidente, avvenuto in prossimità della stazione ferroviaria, ha un individuo tentare la fuga, mettendo a rischio gli operatori dell'ordine pubblico, ma si è concluso con un gesto che trasforma un atto di violenza in un'opportunità di sostegno per la comunità. Un pattugliamento di routine e un gesto inatteso.

