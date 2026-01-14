Barella clamorosa novità lanciata da Sky | Chivu gli disegna un ruolo ad hoc contro il Lecce? L’indiscrezione

Tra le ultime novità in casa Inter, si segnala una possibile modifica tattica per la sfida contro il Lecce. Secondo alcune indiscrezioni, Nicolò Barella potrebbe essere impiegato come regista, sostituendo temporaneamente Calhanoglu. Questa variazione, ipotizzata anche da Chivu, potrebbe influenzare l’assetto della squadra e le strategie di gioco in vista dell’impegno in campionato.

Inter News 24 Barella, spunta la clamorosa indiscrezione in vista della gara contro il Lecce: il centrocampista potrebbe agire come regista al posto di Calhanoglu. L'avvicinamento al recupero contro il Lecce continua a regalare colpi di scena tattici. Se Libero parlava di un riposo totale per i big, le ultime indiscrezioni di Sky Sport ridisegnano un'Inter pronta a cambiare pelle ma con alcuni punti fermi d'esperienza per non sottovalutare l'impegno. Le ultime scelte di Chivu: Barella in regia. La novità più rilevante riguarda il sostituto di Hakan Calhanoglu. Nonostante le ottime indicazioni su Zielinski, Chivu sembrerebbe intenzionato a lanciare Nicolò Barella nell'inedita posizione di playmaker davanti alla difesa.

