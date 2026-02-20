Scagliarono una bici contro gli agenti dopo il sequestro il mezzo viene donato ad Ado

Un gruppo di giovani ha lanciato una bici contro gli agenti durante un controllo di routine. Dopo l’intervento, il mezzo è stato sequestrato e donato all'associazione Ado, che si occupa di ragazzi in difficoltà. L’episodio ha acceso discussioni sulla gestione dei comportamenti di fronte alla polizia. La bici, ora restaurata, sarà usata per attività educative rivolte ai ragazzi del quartiere. La storia si conclude con una nuova possibilità di reinserimento.

Una storia particolare, nata in seguito a un episodio critico e terminata con un'opportunità positiva per la comunità. Il finale è di quelli piacevoli da registrare, perché la polizia locale di Ferrara ha di recente donato alla Fondazione Ado una bicicletta precedentemente sequestrata nel corso di un intervento di servizio. All'epoca dei fatti, il soggetto era stato rincorso dagli agenti e aveva scagliato loro addosso la bicicletta prima di darsi alla fuga. Fortunatamente non sono state segnalate conseguenze agli operatori coinvolti, che hanno gestito la situazione con professionalità e sangue freddo.