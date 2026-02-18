Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella durante un intervento in Parlamento Tajani | Convocato l’ambasciatore

Un deputato iraniano ha strappato la foto di Sergio Mattarella durante un intervento in Parlamento, scatenando una reazione ufficiale dall’Italia. Tajani ha deciso di convocare l’ambasciatore iraniano, in risposta a questo gesto provocatorio. La scena si è svolta davanti a telecamere e presenti, aumentando la tensione tra i due Paesi.

Tensioni diplomatiche tra Italia e Iran, dopo il video con l’immagine di Sergio Mattarella strappata da un esponente politico nel Parlamento di Teheran. “Ho convocato l’ambasciatore iraniano perché strappare, da parte di un deputato, la fotografia del presidente della Repubblica è un atto ostile nei nostri confronti”, ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ieri il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. “Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!”, ha detto l’esponente politico intervenendo in Aula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

