Meloni sta disonorando l’Italia nel Board di Trump boia e dittatori | parla il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde Bonelli

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare il trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia, mentre Antonio Costa ha suggerito di procedere con l’applicazione provvisoria. In questo contesto, le posizioni di alcuni esponenti politici, come Bonelli di Europa Verde, evidenziano le tensioni e le preoccupazioni riguardo alle scelte del governo italiano e alle implicazioni di accordi internazionali.

Il Parlamento Ue ha approvato il rinvio del trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha invitato a procedere all’applicazione provvisoria. Uguale invito è arrivato da Roma e Berlino. Ora la parola spetta alla Commissione europea. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che ne pensa? “Penso che bisognerebbe aspettare il parere della Corte di Giustizia e penso, però, che questo pasticcio abbia una responsabilità che si chiama Giorgia Meloni, che ha consentito con il suo voto di superare la maggioranza di blocco, di dare la maggioranza qualificata al Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Board of Gaza, Bonelli: Meloni dica no a speculazione immobiliare di Trump – Il videoIl board su Gaza, promosso da Trump, rappresenta una politica coloniale che mina i diritti del popolo palestinese.

