Certaldo parte la raccolta alimentare per l’Emporio solidale

Certaldo avvia la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a sostenere le famiglie del territorio in difficoltà, contribuendo a garantire un Natale più sereno. La donazione di generi di prima necessità è un gesto importante per rafforzare la solidarietà e il sostegno alla comunità locale.

Certaldo (Firenze), 30 dicembre 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Certaldo promuove la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale, un’iniziativa fondamentale per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà e garantire un Natale più sereno a tutti. L’Emporio Solidale di Certaldo è un progetto di solidarietà gestito da Caritas, Misericordia e Croce Rossa, con il contributo di Sebach e Coop che collaborano per logistica, raccolta, distribuzione e supporto sociale. Questi soggetti operano quotidianamente per raccogliere, distribuire e rendere accessibili beni di prima necessità a chi ne ha bisogno, offrendo anche un punto di ascolto e supporto per le famiglie e rafforzando il tessuto sociale della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

