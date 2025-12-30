Certaldo parte la raccolta alimentare per l’Emporio solidale
Certaldo avvia la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a sostenere le famiglie del territorio in difficoltà, contribuendo a garantire un Natale più sereno. La donazione di generi di prima necessità è un gesto importante per rafforzare la solidarietà e il sostegno alla comunità locale.
Certaldo (Firenze), 30 dicembre 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Certaldo promuove la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale, un’iniziativa fondamentale per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà e garantire un Natale più sereno a tutti. L’Emporio Solidale di Certaldo è un progetto di solidarietà gestito da Caritas, Misericordia e Croce Rossa, con il contributo di Sebach e Coop che collaborano per logistica, raccolta, distribuzione e supporto sociale. Questi soggetti operano quotidianamente per raccogliere, distribuire e rendere accessibili beni di prima necessità a chi ne ha bisogno, offrendo anche un punto di ascolto e supporto per le famiglie e rafforzando il tessuto sociale della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Prodotti per l'igiene e per la casa, Lions Club promuove una raccolta a favore dell’Emporio solidale
Leggi anche: Raccolta di prodotti del Lions Club per l’Emporio solidale Il Barco
Certaldo, raccolta alimentare natalizia a sostegno dell'Emporio Solidale.
Certaldo, parte la raccolta alimentare per l’Emporio solidale - Certaldo (Firenze), 30 dicembre 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Certaldo promuove la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale, un’iniziativa ... lanazione.it
Raccolta alimentare a favore dell’Emporio Solidale di Certaldo - Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Certaldo promuove la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale, ... gonews.it
Il sindaco Campatelli risponde a Più Certaldo: "Accuse infondate e strumentali, lettura distorta" - Il sindaco di Certaldo risponde ad una nota della lista civica Più Certaldo pubblicata anche su gonews. gonews.it
Certaldo (FI) - Loc. Montebello ASILO DIURNO PER CANI Colloquio conoscitivo per valutare eventuale compatibilità nel Gruppo, con inserimento graduale "Non è un Parcheggio, bensì un'Opportunità per sentirsi parte di una piccola Comunità, n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.