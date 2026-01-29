Italia Viva attacca Salvini, accusandolo di aver peggiorato i ritardi dei treni nel paese. La denuncia arriva dopo una foto pubblicata sui social, che mostra treni in ritardo come parte di una pubblicità delle Olimpiadi. Secondo il partito, il problema non è solo passeggero, ma strutturale, e si aggrava con la gestione attuale del Ministero dei Trasporti.

“Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi “. Il post di denuncia è di Italia Viva. Un attacco al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, già più volte criticato per guasti, rallentamenti e ritardi vari dei treni italiani. Ma perché? In una storia Instagram della pagina ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come fa notare IV, si vede una ragazza indossare felpe e altri indumenti ufficiali dei Giochi Olimpici. Il set è ambientato in una stazione ferroviaria e, dietro alla ragazza, si nota un tabellone elettronico di un binario in cui si legge “Milano, 17:08”, con città e orario del treno in questione, ma con accanto il ritardo “+25 minuti” e “+35 minuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Foto con treni in ritardo sulla pubblicità social delle Olimpiadi, la denuncia di Italia Viva contro Salvini: “Problema strutturale”

I treni tra Milano e Cortina continuano a registrare ritardi che ormai sembrano diventati una costante.

