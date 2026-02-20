Cuore e immunoterapia | come prevenire le complicanze cardiovascolari

L’immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento di molti tumori, offrendo nuove speranze ai pazienti. Tuttavia, questa terapia può causare complicanze cardiovascolari, come infarti o aritmie, in alcune persone. La causa principale risiede nelle reazioni infiammatorie che si scatenano nel cuore a causa dell’attivazione del sistema immunitario. Per ridurre i rischi, i medici monitorano attentamente i pazienti e adottano interventi specifici. Queste strategie permettono di prevenire danni seri e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Ha cambiato la storia naturale di molti tumori, regalando a migliaia di pazienti anni di vita che fino a poco tempo fa sembravano impossibili. Ma oggi l'immunoterapia, una delle conquiste più straordinarie della medicina moderna, si trova davanti a una nuova sfida: proteggere non solo dal cancro, ma anche dal rischio cardiovascolare. Negli ultimi quindici anni farmaci come nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, atezolizumab e, più recentemente, relatlimab hanno inaugurato una stagione terapeutica completamente nuova. Non colpiscono direttamente la cellula tumorale, ma "sbloccano" il sistema immunitario del paziente, permettendogli di riconoscere e distruggere il nemico.

