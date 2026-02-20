Cuore bruciato si passa alle cure per alleviare le sofferenze Il legale | Non è eutanasia
Il cuore del piccolo ha subito danni gravi, portando i medici a decidere un percorso di cure palliative per alleviare il dolore. La causa principale è stata una malattia incurabile che ha compromesso le sue funzioni vitali. Il legale della famiglia spiega che si tratta di un trattamento di sostegno e non di eutanasia, come alcune persone hanno ipotizzato. Da oggi il bambino riceverà terapie mirate per ridurre le sofferenze, seguendo il piano stabilito dai medici. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Da oggi il bimbo sarà sottoposto a un nuovo percorso terapeutico che prevede l'alleviamento delle sofferenze. Ad annunciarlo, ieri sera in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi: «Ci tengo a precisare, non è eutanasia, ma per evitare l'accanimento terapeutico, questa procedura è volta a spostare tutta la terapia clinica dalla guarigione soltanto all'alleviamento delle sofferenze». 🔗 Leggi su Laverita.info
