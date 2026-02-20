Un bambino con un cuore gravemente danneggiato e già sottoposto a un trapianto riceve ora terapie per alleviare il suo dolore. La famiglia ha deciso di proseguire con questa strada dopo aver consultato il medico legale, che ha confermato la delicatezza della situazione. La scelta mira a ridurre le sofferenze del piccolo, ormai esausto di interventi invasivi. La decisione viene presa in un momento difficile, mentre si cercano le soluzioni più umane e appropriate per il suo stato. La vicenda resta sotto stretto monitoraggio medico.

Il bambino di due anni trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi avrà da venerdì un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, che non è l'eutanasia ma ferma l'accanimento terapeutico. Lo ha detto il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi, ai medici dell'Ospedale partenopeo, confermando all'Ansa quando annunciato in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. "Abbiamo preso questa decisione - ha spiegato sempre all'Ansa - dopo essere stati del medico legale, che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenze

