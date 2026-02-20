bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Un bambino ricoverato all’Ospedale Monaldi con un cuore gravemente danneggiato si prepara a ricevere una terapia specifica. La decisione si è resa necessaria dopo che i medici hanno constatato che il suo cuore non funzionava più correttamente, causando forti dolori e difficoltà respiratorie. Per migliorare le sue condizioni, il bambino inizierà un trattamento volto a ridurre le sofferenze, mentre si cerca una soluzione definitiva. La famiglia aspetta con ansia le prossime settimane di cura e spera in un miglioramento.

Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi avrà da domani un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, che non è l'eutanasia ma ferma l'accanimento terapeutico. Lo ha detto il legale della mamma del piccolo, Francesco Petruzzi ai medici dell'Ospedale partenopeo, confermando all'ANSA quando annunciato in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. «Abbiamo preso questa decisione - ha spiegato sempre all'ANSA - dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo interventoIl bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

