Bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Da ilmessaggero.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino ricoverato all’Ospedale Monaldi con un cuore gravemente danneggiato si prepara a ricevere una terapia specifica. La decisione si è resa necessaria dopo che i medici hanno constatato che il suo cuore non funzionava più correttamente, causando forti dolori e difficoltà respiratorie. Per migliorare le sue condizioni, il bambino inizierà un trattamento volto a ridurre le sofferenze, mentre si cerca una soluzione definitiva. La famiglia aspetta con ansia le prossime settimane di cura e spera in un miglioramento.

Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi avrà da domani un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, che non è l'eutanasia ma ferma l'accanimento terapeutico. Lo ha detto il legale della mamma del piccolo, Francesco Petruzzi ai medici dell'Ospedale partenopeo, confermando all'ANSA quando annunciato in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. «Abbiamo preso questa decisione - ha spiegato sempre all'ANSA - dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze
© Ilmessaggero.it - Bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Leggi anche: Trapianto di cuore fallito, il bimbo passa alla terapia per alleviare le sofferenze nel fine vita

Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo interventoIl bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato.

bambino trapiantato con unBimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta ... tgcom24.mediaset.it

bambino trapiantato con unIl bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it