Riscatto Knicks | +54 sui Nets Shai domina a casa Antetokounmpo Duren spinge Detroit
Nel mondo della pallacanestro, i risultati della notte vedono il successo di New York sui Nets con un margine di 66 punti, mentre Gilgeous Alexander guida gli Oklahoma City Thunder a Milwaukee con 40 punti. Vince anche Boston, Cleveland, Atlanta e Toronto, mentre Shai domina a casa Antetokounmpo e Duren contribuisce alla vittoria di Detroit. Un quadro vario di incontri che riflette l’alta competitività del campionato.
New York lascia a 66 Brooklyn, 40 punti di Gilgeous Alexander nel successo dei Thunder a Milwaukee. Vincono Boston, Cleveland, Atlanta e Toronto.
Leggi anche: Giddey show, i Bulls passano a Denver. Detroit, il dominio di Duren. E Fontecchio batte i Knicks
Leggi anche: NBA, i Thunder sbancano anche Memphis. I Knicks si prendono il derby con i Nets
Argomenti discussi: Riscatto Knicks: +54 sui Nets. Shai domina a casa Antetokounmpo, Duren spinge Detroit.
