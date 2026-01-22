Riscatto Knicks | +54 sui Nets Shai domina a casa Antetokounmpo Duren spinge Detroit

Nel mondo della pallacanestro, i risultati della notte vedono il successo di New York sui Nets con un margine di 66 punti, mentre Gilgeous Alexander guida gli Oklahoma City Thunder a Milwaukee con 40 punti. Vince anche Boston, Cleveland, Atlanta e Toronto, mentre Shai domina a casa Antetokounmpo e Duren contribuisce alla vittoria di Detroit. Un quadro vario di incontri che riflette l’alta competitività del campionato.

New York lascia a 66 Brooklyn, 40 punti di Gilgeous Alexander nel successo dei Thunder a Milwaukee. Vincono Boston, Cleveland, Atlanta e Toronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

