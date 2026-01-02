In inverno il vero nemico è l’aria di casa quando si superano i 21 gradi si libera un cocktail invisibile di sostanze chimiche tossiche | l’allarme degli esperti

Durante l’inverno, il riscaldamento domestico può influire sulla qualità dell’aria che respiriamo. Quando la temperatura supera i 21 gradi, si libera un insieme di sostanze chimiche potenzialmente dannose, invisibili ma presenti nell’ambiente. È importante conoscere i rischi e adottare semplici accorgimenti per mantenere un’aria interna salutare, garantendo benessere e sicurezza in casa.

Basta girare una manopola, sentire il tic del termostato e in pochi minuti l'aria di casa diventa tiepida, accogliente, quasi avvolgente. Il maglione a collo alto resta sulla sedia, i calzettoni imbottiti diventano opzionali e per un attimo sembra di aver vinto la battaglia contro l' inverno. È il rito invernale per eccellenza. Ma c'è un dettaglio che spesso sfugge: quando il riscaldamento resta acceso e la temperatura supera i 21 gradi, non si scalda solo l'ambiente. Si scaldano anche i mobili, le vernici alle pareti, i pavimenti, i residui dei detergenti con cui abbiamo pulito, i tessuti, i tappeti, le tende.

