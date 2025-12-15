Microplastiche biologa spiega l'effetto sul corpo e cosa evitare | A rischio molluschi crostacei e i filtratori

Le microplastiche rappresentano una minaccia crescente per l'ambiente e la salute umana. Una biologa nutrizionista del San Raffaele illustra cosa sono, come entrano nel nostro organismo e quali rischi comportano, in particolare per molluschi, crostacei e organismi filtratori. Ecco cosa è importante sapere e come proteggersi da questa minaccia invisibile.

Una biologa nutrizionista del San Raffaele spiega a Fanpage.it cosa sono le microplastiche, quando diventano un rischio per la nostra salute e quali soluzioni adottare.

