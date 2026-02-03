Logitech G325 Lightspeed annunciate le nuove cuffie che offrono comfort stile e audio game-ready

Logitech presenta le nuove cuffie G325 Lightspeed, pensate per i gamer che cercano praticità e qualità. Sono senza fili, comode da indossare tutto il giorno e offrono un audio immersivo. Il prezzo è accessibile, rendendole una scelta interessante per molti appassionati di gaming.

Logitech G annuncia oggi le cuffie da gaming wireless Logitech G325 LIGHTSPEED, una nuova cuffia da gaming senza fili progettata per giocatori che vogliono il massimo della versatilità, audio immersivo e comfort per tutto il giorno, a un prezzo accessibile. Disponibili a partire da 79,99 €, le G325 sono dotate della tecnologia wireless LIGHTSPEED e garantiscono performance di livello premium con un design moderno e minimalista. "Vogliamo che tutti i giocatori possano vivere esperienze di altissimo livello", ha affermato Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G. "Ecco perché abbiamo dotato le nuove cuffie G325 di così tante funzionalità.

