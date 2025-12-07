I dubbi di Fabregas Lo spagnolo oltre il ko | Risultato eccessivo

Non è bastata la carica dei 5mila per trasformare il sabato milanese in una giornata da sogno. Cantano a squarciagola fino all’ultimo dei tre minuti di recupero i supporter lariani sistemati al terzo anello blu, ma tornano a casa delusi. Da quasi quarant’anni il Como non segna un gol a San Siro contro l’ Inter, ieri ne ha subìti quattro tutti insieme (quanti ne aveva incassati proprio dai nerazzurri la scorsa stagione, in due partite), Brusco, dunque, è il risveglio in un pomeriggio da incubi, visto che sono bastati un paio di giri di lancette per capire che in campo c’era un Como diverso, sbriciolato dalla forza degli avversari ma anche imprigionato dalla tensione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I dubbi di Fabregas. Lo spagnolo oltre il ko: "Risultato eccessivo»

