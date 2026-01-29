VIDEO | Frana Arenzano sopralluogo di Rixi | Fine febbraio per la riapertura della strada poi via alla paramassi

Il viceministro Edoardo Rixi ha fatto un sopralluogo questa mattina ad Arenzano, dove domenica scorsa una frana ha bloccato la strada. I tecnici stimano che la via Aurelia potrebbe riaprire entro fine febbraio, ma prima si dovrà mettere in sicurezza l’area con l’intervento di paramassi. La situazione resta delicata, e i lavori per garantire la sicurezza potrebbero richiedere ancora qualche settimana.

La via Aurelia ad Arenzano riaprirà probabilmente per fine febbraio. Questo è quanto è emerso nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, nel corso di un sopralluogo del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nel punto in cui domenica scorsa una frana ha travolto la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Durante un sopralluogo, il viceministro Edoardo Rixi ha annunciato che la strada Aurelia ad Arenzano dovrebbe riaprire entro fine febbraio.

Frana sull'Aurelia ad Arenzano, le immagini dal drone; Frana Arenzano, sopralluogo del viceministro Rixi; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Una frana si è verificata nella serata lungo l'Aurelia ad Arenzano nella zona della galleria Pizzo. I massi sono finiti lungo il manto stradale e hanno bloccato la viabilità. L'unica alternativa è l'autostrada A10. Il cedimento è avvenuto dal lato di Genova, prima del.

VIDEO | Frana Arenzano, sopralluogo di Rixi: Fine febbraio per la riapertura della strada, poi via alla paramassiLa via Aurelia ad Arenzano riaprirà probabilmente per fine febbraio. Questo è quanto è emerso nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, nel corso di un sopralluogo del viceministro alle ... genovatoday.it

Frana Arenzano, prima riapertura prevista a fine febbraioSopralluogo da parte di Anas e del del viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi alla frana di Arenzano che da domenica sera spezza in due la strada statale Aurelia. primocanale.it

