Poste si scusa per il caso di Folgaria e annuncia | Riapertura prevista entro fine febbraio

Poste Italiane ha espresso le proprie scuse per il caso di Folgaria e ha annunciato che la riapertura dell’ufficio postale è prevista entro la fine di febbraio. La comunicazione arriva in seguito all’interrogazione dell’onorevole Alessia Ambrosi al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, riguardo alla chiusura causata da un atto criminoso. L’azienda si impegna a ripristinare i servizi nel minor tempo possibile, garantendo sicurezza e affidabilità.

