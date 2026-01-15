Poste si scusa per il caso di Folgaria e annuncia | Riapertura prevista entro fine febbraio
Poste Italiane ha espresso le proprie scuse per il caso di Folgaria e ha annunciato che la riapertura dell’ufficio postale è prevista entro la fine di febbraio. La comunicazione arriva in seguito all’interrogazione dell’onorevole Alessia Ambrosi al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, riguardo alla chiusura causata da un atto criminoso. L’azienda si impegna a ripristinare i servizi nel minor tempo possibile, garantendo sicurezza e affidabilità.
Non si è fatta attendere la replica di Poste Italiane dopo la notizia dell’interrogazione dell’onorevole Alessia Ambrosi al ministro del Made in Italy Adolfo Urso sul tema dell’ufficio postale di Folgaria che, nei mesi scorsi, è stato al centro di un atto criminoso che ne ha portato alla chiusura. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
