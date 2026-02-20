CS ARPAC Incendio teatro Sannazaro primi risultati del monitoraggio diossine

L’incendio al Teatro Sannazaro ha causato preoccupazioni tra i residenti, ma i primi risultati delle analisi di Arpa Campania mostrano che i livelli di diossine e PCB sono molto bassi. Le rilevazioni sono state fatte subito dopo l’incendio, e i dati indicano che le sostanze tossiche sono sotto le soglie di sicurezza. Nessun aumento anomalo di inquinanti è stato riscontrato nelle zone circostanti. Le autorità continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore per garantire la sicurezza pubblica.

Primi rilevamenti Arpa Campania dopo l'incendio al Teatro Sannazaro: concentrazioni di diossine e PCB ampiamente sotto i limiti di sicurezza. 20 febbraio 2026 — Sono disponibili i primi risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera, effettuato a Napoli nel quartiere Chiaia a partire dalla mattina dello scorso 17 febbraio, in seguito all'incendio che ha devastato il teatro Sannazaro (si rimanda al sito arpacampania.it per un'informazione completa sulle attività svolte finora dall'Arpa Campania relativamente all'incendio in questione). In esito al primo campionamento di 24 ore, è risultata una sommatoria delle concentrazioni pari a 0,031 pgNm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), ampiamente inferiore al valore di riferimento, correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, di 0,150 pgNm3 I-TEQ (fonte: Lai-Germania).