Il Crystal Palace ha comunicato oggi all’allenatore Oliver Glasner che intende mantenere la sua guida anche nella prossima stagione. La decisione arriva dopo un colloquio diretto tra le parti, in cui sono state analizzate le prestazioni e il progetto futuro. Secondo fonti vicine alla società, la scelta di proseguire con Glasner è stata presa per consolidare il lavoro avviato. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi in estate.

Il Crystal Palace ha scelto di affidarsi temporaneamente a Oliver Glasner, mantenendo aperta la possibilità di un cambio di scenario a giugno. Dopo colloqui diretti tra le parti, la dirigenza ha ribadito fiducia nell’attuale progetto tecnico e nella continuità con l’allenatore austriaco, ponendo l’accento sull’importanza delle prossime sfide in Premier League per definire l’evoluzione della stagione. Le settimane che seguiranno serviranno a discernere quale sarà la cornice operativa più adeguata per il club e per la squadra, in un contesto di intensificazione delle gare e di valutazioni mirate sul rendimento e sul processo di lavoro.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Crystal Palace, l'era Glasner: il destino dell'allenatore è segnato, cosa succederà in estate?

Openda Juve, il destino è già segnato per il centravanti belga: che cosa filtra dalla Continassa in vista dell’estateLa Juventus si muove in vista della prossima estate per il futuro di Lois Openda.

Bernardo Silva alla Juve? Destino segnato per il portoghese, cosa succederà tra gennaio e giugno. Ultimissime indiscrezioniLe ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus tra gennaio e giugno.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.