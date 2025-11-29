L’azienda comasca tra le 100 più belle d’Italia apre al pubblico | visite guidate gratis nel weekend
Una delle realtà simbolo del tessile comasco apre le sue porte al pubblico. Oggi e domani, sabato 29 e domenica 30 novembre, la storica azienda Gabel invita cittadini e curiosi a scoprire da vicino il cuore produttivo della sede di Rovellasca, considerata tra le 100 più affascinanti d’Italia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
