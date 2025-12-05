Conerobus potenzia i collegamenti | dal 9 dicembre attive tre corse veloci tra le 16 e le 17
ANCONA- Da martedì 9 dicembre Conerobus attiverà la nuova linea veloce 10, una soluzione pensata per rispondere soprattutto alle necessità delle centinaia di lavoratori della Fincantieri che terminano il turno tra le 16 e le 17. Per far fronte al forte incremento di passeggeri che si registra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
