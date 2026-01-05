Incendio vicino alle case vigili del fuoco sul posto e strada chiusa

Nella mattina di lunedì 5 gennaio, un incendio si è sviluppato nelle vicinanze di alcune case ad Arenzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La strada è attualmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e prevenire ulteriori rischi per i residenti e le persone coinvolte.

Un incendio è divampato nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 5 gennaio, ad Arenzano vicino ad alcune abitazioni. Le fiamme hanno interessato, per cause da chiarire, la vegetazione compresa tra la via Aurelia e la Pineta di Arenzano, nel tratto dopo la rotonda della Coop in direzione del.

